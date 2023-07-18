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В Краснодаре обсудили проведение профилактических рейдов полиции с народными дружинами

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obsudili-provedenie-profilakticheskih-rejdov-politsii-s-narodnymi-druzhinami
В Краснодаре обсудили проведение профилактических рейдов полиции с народными дружинами
В Краснодаре обсудили проведение профилактических рейдов полиции с народными дружинами

Об этом сообщил муниципальный депутат Илья Шакалов на совещании в Управлении МВД по городу Краснодару.

В нем приняли участие руководители добровольных народных дружин и общественных организаций правоохранительной направленности.

«В современных условиях, когда наша страна подвергается террористическим атакам и провокациям ВСУ, охрана общественного порядка в России должна быть усилена. Народные дружины, НКО правоохранительной направленности, добровольцы, а также депутатский корпус и территориальное общественное самоуправление должны активнее работать вместе с полицией, проводить рейдовые и профилактические мероприятия. Нужно стимулировать такую работу и на законодательном уровне. Проведем такую работу вместе с коллегами из ЗСК», — заявил муниципальный депутат, советник юстиции РФ 2 класса, командир общественной организации правоохранительной направленности «Соколы Кубани» Илья Шакалов.

«Соколы Кубани» активно проводят совместно с полицией рейды, участвуют в профилактической работе и профориентации молодежи. Желающие вступить в ряды организации могут позвонить заместителю командира, подполковнику полиции в отставке Шипкову Кириллу Александровичу для заполнения необходимых документов: +7 (918) 433-88-61

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