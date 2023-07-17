Меры общественной безопасности усилили в Краснодаре после ЧП на Крымском мосту

Об этом 17 июля сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Он выразил соболезнования близким погибших во время происшествия, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

«Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста. И обращаюсь ко всем горожанам — доверяйте только официальным источникам информации», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.