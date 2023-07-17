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Меры общественной безопасности усилили в Краснодаре после ЧП на Крымском мосту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mery-obshhestvennoj-bezopasnosti-usilili-v-krasnodare-posle-chp-na-krymskom-mostu
Меры общественной безопасности усилили в Краснодаре после ЧП на Крымском мосту
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 17 июля сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Он выразил соболезнования близким погибших во время происшествия, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.

«Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста. И обращаюсь ко всем горожанам — доверяйте только официальным источникам информации», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника.

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