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В Краснодаре обсудили безопасность детей в осенне-зимний период

Общество
22.09.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obsudili-bezopasnost-detej-v-osenne-zimnij-period
В Краснодаре обсудили безопасность детей в осенне-зимний период

Вице-губернатор Анна Минькова провела заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой обсудили безопасность детей в осенне-зимний период, так как в это время растет риск возникновения пожаров при использовании отопительных приборов.

Анна Минькова отметила, что уже в 4 муниципалитетах произошли пожары в частных домах.

«В Лабинском и Павловском районах — это были многодетные семьи, в Армавире — семья в социально опасном положении. К счастью, никто из детей серьезно не пострадал. Поручила оперативно обойти все дома, в которых живут семьи с детьми, находящиеся на учете, оценить ситуацию с отопительными приборами, проводкой и оказать необходимую помощь. Не менее важно и занять подростков во внеурочное время. Если мы, взрослые, не позаботимся о том, чтобы дети посещали кружки, секции, развивались, то они могут сами найти себе занятие. И далеко не всегда оно будет безопасным», — сообщила замглавы региона в своем Telegram-канале.

На Кубани через центры занятости подросткам рассказывают о возможности трудоустроиться во время каникул и в свободное от учебы время, помогают с поиском вакансий и оформлением. Анна Минькова подчеркнула, что важно, чтобы школьники всегда находились в поле зрения родителей, учителей и тренеров.

Читайте также: занятость краснодарских школьников во время летних каникул составила почти 100%.

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