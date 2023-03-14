В Краснодаре оборудование и здание старейшего хлебозавода продают за 72,8 млн рублей

ООО «Пашковский хлебозавод» признали банкротом еще в марте 2022 года. Задолженность завода составляла 11,5 млн рублей.

Сейчас имущество одного из старейших предприятий выставили на торги за 72,827 млн рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставили грузовые автомобили ГАЗ и ЗИЛ, а также легковушку LADA Granta, офисную технику и недвижимость. Кроме того, на торги выставлены здания хлебозавода на улице Фадеева, 159 общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Их начальная цена составляет 63 млн рублей.

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