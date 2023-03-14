Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре оборудование и здание старейшего хлебозавода продают за 72,8 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-oborudovanie-i-zdanie-starejshego-hlebozavoda-prodayut-za-72-8-mln-rublej
В Краснодаре оборудование и здание старейшего хлебозавода продают за 72,8 млн рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

ООО «Пашковский хлебозавод» признали банкротом еще в марте 2022 года. Задолженность завода составляла 11,5 млн рублей.

Сейчас имущество одного из старейших предприятий выставили на торги за 72,827 млн рублей. Соответствующая информация содержится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставили грузовые автомобили ГАЗ и ЗИЛ, а также легковушку LADA Granta, офисную технику и недвижимость. Кроме того, на торги выставлены здания хлебозавода на улице Фадеева, 159 общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Их начальная цена составляет 63 млн рублей.

Читайте также: группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях