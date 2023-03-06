Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала винодельческое поместье Chateau d’Avize в январе 2022 года французскому виноделу. Сумма сделки не называется.

Chateau d’Avize, основанное в XIX веке в коммуне Авиз на северо-востоке Франции, с 2010 года принадлежало нефтехимической компании SVL Group. Она связана с бизнес-омбудсменом и владельцем русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым. Позже Chateau d’Avize входило в группу «Абрау-Дюрсо».

По данным 2010 года винодельческое поместье Chateau d’Avize оценивалось в 5–10 млн евро. Еще порядка10–12 млн евро планировали вложить в развитие в течение пяти лет. По данным участников рынка, земля для виноградников в Шампани является одной из самых дорогих во Франции. Французское агентство недвижимости Barnes Properties and Chateaux по состоянию на ноябрь прошлого года оценивало 1 га в 864 тыс. евро, сообщает «РБК Краснодар».

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