Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Кондратьев: в 2022 году в Краснодарском крае произвели 23,3 млн декалитров вина

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-v-2022-godu-v-krasnodarskom-krae-proizveli-23-3-mln-dekalitrov-vina
Кондратьев: в 2022 году в Краснодарском крае произвели 23,3 млн декалитров вина
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские вина пользуются большим спросом у покупателей со всей России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край — на первом месте в стране по производству винодельческой продукции. В 2022 году выпустили 23,3 млн декалитров, в том числе игристых и шампанских вин — 6,8 млн декалитров», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани создают необходимые условия для развития винодельческой отрасли. Производители могут компенсировать затраты на уходные работы, посадку лозы и раскорчевку виноградников. В этом году на возмещение этих расходов в регионе направят более 1 млрд рублей.

Кондратьев подчеркнул, что выращивание собственных саженцев и развитие питомников позволяет снизить зависимость от иностранных посадочных материалов. Их доля уже составляет около 30%. В 2023 году производство местных саженцев на Кубани планируют увеличить на 27% — до 4,2 млн штук в год.

Кроме того, в Краснодарском крае уделяют внимание защите виноградопригодных земель от застройки. В генплане Анапы их зафиксировали на площади более 30 тыс. га. Аналогичную работу выполняют в Темрюкском районе и Новороссийске.

Сейчас производством вина на Кубани занимаются более 90 предприятий. Площадь виноградных плантаций на начало 2023 года составила 29,6 тыс. га. Это 33% от общей площади виноградников в РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: по итогам 2022 года экспорт кубанского вина составил 296,7 тыс. дал. Это в 1,7 раз меньше, чем в 2021 году. Тогда экспорт вина составил 522,9 тыс. дал.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
  2. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  3. Прощание с ведущим телеканала «Кубань 24» Вячеславом Ширяевым состоится 6 марта
  4. Девочка с «маской Бэтмена» собирается вернуться в Краснодар для продолжения лечения
  5. В Краснодарском крае во время пожара в частном доме погибла 78-летняя пенсионерка
  6. В Краснодаре начали благоустраивать Николаевский бульвар
Прямой эфир
Мы в соцсетях