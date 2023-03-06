Кондратьев: в 2022 году в Краснодарском крае произвели 23,3 млн декалитров вина

Кубанские вина пользуются большим спросом у покупателей со всей России, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край — на первом месте в стране по производству винодельческой продукции. В 2022 году выпустили 23,3 млн декалитров, в том числе игристых и шампанских вин — 6,8 млн декалитров», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на Кубани создают необходимые условия для развития винодельческой отрасли. Производители могут компенсировать затраты на уходные работы, посадку лозы и раскорчевку виноградников. В этом году на возмещение этих расходов в регионе направят более 1 млрд рублей.

Кондратьев подчеркнул, что выращивание собственных саженцев и развитие питомников позволяет снизить зависимость от иностранных посадочных материалов. Их доля уже составляет около 30%. В 2023 году производство местных саженцев на Кубани планируют увеличить на 27% — до 4,2 млн штук в год.

Кроме того, в Краснодарском крае уделяют внимание защите виноградопригодных земель от застройки. В генплане Анапы их зафиксировали на площади более 30 тыс. га. Аналогичную работу выполняют в Темрюкском районе и Новороссийске.

Сейчас производством вина на Кубани занимаются более 90 предприятий. Площадь виноградных плантаций на начало 2023 года составила 29,6 тыс. га. Это 33% от общей площади виноградников в РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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