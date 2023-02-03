Экспорт вина сократился в 1,7 раз за год в Краснодарском крае
Экономика
03.02.2023 08:08
По итогам 2022 года экспорт кубанского вина составил 296,7 тыс. дал. Это в 1,7 раз меньше чем в 2021 году. Тогда экспорт вина составил 522,9 тыс. дал.
Отправку винодельческой продукции за границу в 2022 году осуществляли восемь кубанских поставщиков.
«За 2022 год экспортировали 296,7 тыс. дал винодельческой продукции (56,7% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 387,7 млн рублей (55,9%), что связано с возникшими с начала 2022 года логистическими сложностями и ухудшением политической обстановки», — говорится в сообщении.
Сумма экспортных поставок составила всего 55,9% к прошлому году. Тогда за границу отправили винодельческой продукции на сумму 693,75 млн рублей, сообщает «РБК Краснодар».
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