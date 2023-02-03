В Краснодаре обновят меню в школьных столовых
В краевой столице прошла презентация и дегустация порядка 30 блюд, которые в дальнейшем планируют ввести в краснодарских школах.
Мероприятие организовали в рамках заседания межведомственного Совета по вопросам организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. Участие в нем приняли родители, специалисты Роспотребнадзора и замглавы Краснодара Лилиана Егорова.
«На основе промежуточного анализа реализации единого меню в школах Краснодара и мнения родителей мы определили, что востребовано детьми, а что — нет. Сейчас наша цель — совершенствовать школьное меню, заменить невостребованные блюда на более привлекательные для детей и сделать так, чтобы все они были не только вкусными, но и полезными. Это, в том числе, залог хорошего настроения и отличной учебы. Мы и дальше будем стремиться развивать возможности школьной кухни с учетом поступающих предложений и пожеланий», — сказала Егорова.
Во время тестирования учитывали ассортимент, внешний вид блюд, запах, вкус, себестоимость, а также интересную подачу непопулярных среди детей продуктов. В их числе рыба, печень, творог. Комиссия выбрала 15 блюд, которые войдут в меню школьных столовых после проработки технологами.
Кроме того, проводится анализ меню в детских садах и школах на время летней оздоровительный кампании. Его тоже планируют усовершенствовать, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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