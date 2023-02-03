Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре обновят меню в школьных столовых

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obnovyat-menyu-v-shkolnyh-stolovyh
В Краснодаре обновят меню в школьных столовых
Фото Александра Райко

В краевой столице прошла презентация и дегустация порядка 30 блюд, которые в дальнейшем планируют ввести в краснодарских школах.

Мероприятие организовали в рамках заседания межведомственного Совета по вопросам организации питания в муниципальных образовательных учреждениях. Участие в нем приняли родители, специалисты Роспотребнадзора и замглавы Краснодара Лилиана Егорова.

«На основе промежуточного анализа реализации единого меню в школах Краснодара и мнения родителей мы определили, что востребовано детьми, а что — нет. Сейчас наша цель — совершенствовать школьное меню, заменить невостребованные блюда на более привлекательные для детей и сделать так, чтобы все они были не только вкусными, но и полезными. Это, в том числе, залог хорошего настроения и отличной учебы. Мы и дальше будем стремиться развивать возможности школьной кухни с учетом поступающих предложений и пожеланий», — сказала Егорова.

Во время тестирования учитывали ассортимент, внешний вид блюд, запах, вкус, себестоимость, а также интересную подачу непопулярных среди детей продуктов. В их числе рыба, печень, творог. Комиссия выбрала 15 блюд, которые войдут в меню школьных столовых после проработки технологами.

Кроме того, проводится анализ меню в детских садах и школах на время летней оздоровительный кампании. Его тоже планируют усовершенствовать, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи построят школу и детский сад на улице Краснодонской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях