Обновленный участок улицы Чапаева в Краснодаре откроют до 1 июня

Об этом 19 мая сообщил мэр краевого центра Евгений Наумов. Он отметил, что рабочие уже завершают обновление улицы Чапаева, начавшееся в марте.

«До 1 июня откроем этот участок улицы Чапаева для всех. А пока рабочие наносят последние штрихи — очищают улицу от незаконной рекламы, подкрашивают фасады домов», — написал Наумов в Telegram.

Он отметил, что на участке улицы Чапаева между Красной и Рашпилевской уложили новую плитку, а тротуары сделали более широкими. Для того, чтобы избежать незаконной парковки, установят ограждения.

Мэр Краснодара посетил место проведения работ и заявил, что Чапаева визуально стала той родной улицей, что была раньше. Он выразил надежду, что жители Краснодара будут бережно относиться к обновленному участку улицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Чапаева в Краснодаре убрали велодорожку и уложили плитку с креативным узором.