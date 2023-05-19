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Обновленный участок улицы Чапаева в Краснодаре откроют до 1 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obnovlennyj-uchastok-ulitsy-chapaeva-otkroyut-do-1-iyunya
Видео t.me/emnaumov

Об этом 19 мая сообщил мэр краевого центра Евгений Наумов. Он отметил, что рабочие уже завершают обновление улицы Чапаева, начавшееся в марте.

«До 1 июня откроем этот участок улицы Чапаева для всех. А пока рабочие наносят последние штрихи — очищают улицу от незаконной рекламы, подкрашивают фасады домов», — написал Наумов в Telegram.

Он отметил, что на участке улицы Чапаева между Красной и Рашпилевской уложили новую плитку, а тротуары сделали более широкими. Для того, чтобы избежать незаконной парковки, установят ограждения.

Мэр Краснодара посетил место проведения работ и заявил, что Чапаева визуально стала той родной улицей, что была раньше. Он выразил надежду, что жители Краснодара будут бережно относиться к обновленному участку улицы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улице Чапаева в Краснодаре убрали велодорожку и уложили плитку с креативным узором.

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