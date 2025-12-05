В Краснодаре новая школа на улице Обрывной примет учеников 1 сентября 2026 года

В краевой столице завершается строительство новой школы на 1 тыс. 550 мест в районе улицы Обрывной. Готовность объекта составляет 90%.

Школу возводят по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». Площадь участка, на котором строится трехэтажное учебное заведение, превышает 29 тыс. кв. м, а площадь самой школы — более 27 тыс. кв. м.

В здании предусмотрены 62 учебных класса, два актовых зала, в одном из которых установлены передвижные кресла, отдельные столовые для учащихся начальной и средней школы, спортивные, тренажерные залы, а также залы лечебной физкультуры. Кроме того, в здании разместят музей и хореографическую студию.

Сейчас в школе ведутся отделочные работы. Специалисты монтируют системы электро- и водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также возводят ограждения школьного участка, благоустраивают и озеленяют территорию.

Во дворе школы оборудуют площадки для занятий волейболом и баскетболом, а также футбольное поле.

Планируется, что школа примет учеников в новом учебном году — 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: власти заявили, что строить новую школу в Темрюке начнут в ближайшие два года.

Подпишись, здесь всегда интересно.