Власти заявили, что строить новую школу в Темрюке начнут в ближайшие два года

На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило уже почти 5 тыс. обращений. Среди них просьба жительницы Темрюка о строительстве школы. Сейчас местные дети вынуждены добираться до учебных заведений на автобусе, который рассчитан лишь на младшие классы. Строительство новой школы уже запланировано.

Ирина — мать двоих детей, ее старший сын уже выпустился из школы, а младший продолжает учиться. Проблема — как добираться до учебного заведения, это 5 км в одну сторону.

«У нас предоставлялся автобус школьный до 4 класса, дальше мы добирались сами. Мечтаем, чтобы хоть второй ребенок мог получить образование в школе нашего района Правобережного», — делится жительница Темрюка Ирина Гусельникова.

В декабре 2022 года администрация края и района заключили соглашение с инвестиционной компанией. По нему вкладчик обязуется построить в Темрюкском районе два образовательных учреждения. Речь идет о детском саде на 350 мест в Тамани, с готовностью 40%, и школе на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Правобережном. Однако начало строительства школы переносится.

«В связи со сложной финансовой, экономической и политической ситуацией в стране компания не смогла приступить к строительству объекта в этом году, поэтому планы были пересмотрены, откорректированы. Начала строительства мы ожидаем в ближайшие два года», — говорит заместитель главы Темрюкского района Ольга Дяденко.

Построить школу обещают за два года. Новое образовательное учреждение обойдется почти в 3 млрд рублей. Районом уже выделено место и разработана проектно-сметная документация с положительным заключением крайгосэкспертизы.

«На этом земельном участке площадью почти 38 тыс. кв. м появится трехэтажная школа с полем для мини-футбола, площадками для игр в волейбол, баскетбол и беговыми дорожками. Все это вблизи жилых домов, чтобы образование было в пешей доступности», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

Когда новая школа будет построена, большинство учебных заведений Темрюка разгрузятся, что позволит избежать второй смены. Сегодня среди направленных обращений губернатору самой популярной темой остается ЖКХ — ей посвящены 37% вопросов. В тройке также транспорт и дорожное хозяйство — 19%, строительство и архитектура — 10%.

