В Краснодаре ночью сгорела фура, есть пострадавший
Происшествия
06.10.2022 14:02
Пожар произошел в ночь на 6 октября на улице Автомобильной. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах виден столб пламени. Автор видео сообщил, что горит большегруз.
Сообщение о возгорании автомобиля на улице Автомобильной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 октября в 00:45. На место незамедлительно выехали пожарные. В 00:54 возгорание локализовали на площади 6 кв. м, а еще через четыре минуты последствия пожара полностью ликвидировали.
В тушения пожара участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава. Есть пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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