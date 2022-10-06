В Краснодаре ночью сгорела фура, есть пострадавший

Видео t.me/krd_tipich_ru

Пожар произошел в ночь на 6 октября на улице Автомобильной. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден столб пламени. Автор видео сообщил, что горит большегруз.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Автомобильной поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 6 октября в 00:45. На место незамедлительно выехали пожарные. В 00:54 возгорание локализовали на площади 6 кв. м, а еще через четыре минуты последствия пожара полностью ликвидировали.

В тушения пожара участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава. Есть пострадавший. Ему оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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