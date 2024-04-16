В Краснодаре ночью сгорел частный дом, есть погибшие

Возгорание произошло в ночь на 16 апреля в поселке Зеленопольском на востоке города.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 3:55. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что частный дом загорелся на площади 80 кв. метров.

В 4:43 пожар в доме локализовали, а в 5:40 полностью ликвидировали. На месте работали 13 пожарных и 4 единицы техники. Причины происшествия устанавливают специалисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Источник в оперативных службах сообщил телеканалу «Кубань 24», что в результате ночного пожара в Зеленопольском погибли три человека. Данная информация уточняется.

Читайте также: три собаки погибли и еще четыре пострадали после пожара в приюте под Краснодаром. Возгорание произошло утром 15 апреля на территории Фонда помощи животным в станице Северской на улице Южной.