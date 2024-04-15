Три собаки погибли и еще четыре пострадали после пожара в приюте под Краснодаром

Пожар произошел утром 15 апреля на территории Фонда помощи животным в станице Северской на улице Южной.

В приюте для животных телеканалу «Кубань 24» уточнили, что в результате происшествия три собаки погибли, еще четверо получили сильные ожоги.

Владельцы приюта подозревают, что причиной пожара стал умышленный поджог. Они считают, что неизвестные ночью могли поджечь несколько вольеров, в которых содержались собаки. Ранее в Фонд помощи животным поступали угрозы и обвинения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в приюте для животных поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 9:20. Подразделения прибыли на место и установили, что пожар произошел в вольере на площади 20 кв. м.

В 9:26 пожар локализовали, в 9:40 полностью потушили. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.