Питомник для собак сгорел в Северском районе

Пожар произошел утром 15 апреля на улице Южной в станице Северской.

По данным соцсетей, загорелся питомник для собак — Фонд помощи животным. Среди животных много пострадавших, хозяева питомника просят местных жителей о помощи.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 9:20. Подразделения прибыли на место и установили, что пожар произошел в вольере на площади 20 кв. м.

В 9:26 пожар локализовали, в 9:40 полностью потушили. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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