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В Краснодаре ночью потушили пожар на чердаке здания на улице Пушкина

Происшествия
09.08.2022 07:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nochyu-potushili-pozhar-na-cherdake-zdaniya-na-ulitse-pushkina
В Краснодаре ночью потушили пожар на чердаке здания на улице Пушкина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Пушкина диспетчеру поступило 9 августа в 00:14.

По прибытии в 00:23 первые подразделения установили, что горит чердачное помещение на площади 50 кв. м. Был объявлен повышенный ранг пожара.

В 00:58 пожар локализовали, в 1:12 — полностью потушили. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Всего к тушению пожара привлекли 39 человек и 11 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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