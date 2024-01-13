В Краснодаре ночью на дорогах работали 39 снегоуборочных машин

Всю ночь 13 января дороги и улицы краевой столицы расчищали от снега. Всего было задействовано 39 единиц спецтехники.

Сотрудники городских служб обрабатывали от гололеда не только дороги, но и тротуары, остановки, общественные территории. Для этого использовали более 1 тыс. песко-соляной смеси. В ночную смену вышли также специалисты Мусороуборочной компании, была задействована спецтехника.

Днем 13 января городские службы продолжат расчищать улицы и тротуаров от наледи, которая образуется из-за минусовой температуры.

«Мороз дает о себе знать, ледяная корка сохраняется. Тут мы не всесильны, хоть коммунальщики и продолжат работать круглосуточно. А я прошу жителей провести эти по-настоящему зимние выходные дома, с семьей. Отдохнуть после первой рабочей недели. И лишний раз не выезжать на машине, тем более на летней резине. Пешеходам — быть предельно внимательными», — написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.

По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится в Краснодаре до 14 января.

Городские службы до 15 января переведены в режим повышенной готовности. В Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение.

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