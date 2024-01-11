Краснодарцев призвали не ездить на личных автомобилях во время осадков и мороза

Ночью с 11 на 12 января синоптики прогнозируют обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также образование гололеда. На территории краевого центра сохраняется штормовое предупреждение.

Кроме того, в Краснодаре в ближайшие дни ожидается мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 м/с, в связи с чем городские службы перевели в режим «Повышенная готовность».

Несмотря на то, что коммунальные службы города готовы работать круглосуточно, жителей просят без надобности не выезжать на дороги на летней резине и чаще пользоваться общественным транспортом.

«Первые заморозки показали, что не все автомобилисты готовы к зиме. Для комфортного движения транспорта водителям необходимо соблюдать скоростной режим, быть бдительными на дорогах, а также не выезжать на летней резине. По возможности минимизировать поездки на личных автомобилях и передвигаться на общественном транспорте. Это поможет не создавать ДТП и не мешать работе снегоуборочной техники», — сказал заместитель главы города Владимир Архипов.

Расчищать дороги о снега и наледи круглосуточно будут 40 комбинированных дорожных машин и другая спецтехника. В связи с этим водителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог — это затруднит проезд техники. Все путепроводы и мосты ежедневно обрабатывают песко-соляной смесью.

На места подтоплений при необходимости будут направлять водооткачивающую технику и мотопомпы. Очищать тротуары, подземные переходы и остановки от снега будут более 600 человек за смену.

Придомовые территории очищать и обрабатывать должны собственники, дворы многоквартирных домов — управляющие компании, подходы к магазинам и другим коммерческим объектам — предприниматели.

Ресурсоснабжающие организации в случае возникновения непредвиденных ситуаций готовы задействовать технику, аварийные бригады и резервные источники питания. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства, Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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