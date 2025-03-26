В Краснодаре ночью 27 марта ограничат движение на Зиповской для ремонта колодца

В ночь с 26 на 27 марта на улице Зиповской в краевой столице сотрудники водоканала будут ремонтировать канализационный колодец.

«В старом колодце обрушилась кирпичная кладка. Бригада аварийно-восстановительных работ обследовала место обрушения и проводит подготовительные работы для проведения ремонта», — рассказал директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

На время работ на улице Зиповской ограничат движение транспорта. Изменения коснутся правой полосы дороги. С 23:00 26 марта до 06:00 27 марта нельзя будет проехать на 100-метровом участке улицы от Московской в сторону Ростовского шоссе, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

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