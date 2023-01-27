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В Краснодаре неизвестный расстрелял двух бродячих собак

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-neizvestnyj-rasstrelyal-dvuh-brodyachih-sobak
Видео t.me/tipichkras

Инцидент произошел 26 января в поселке Дружелюбном в Прикубанском округе краевой столицы.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. Они рассказали, что один пес умер, другой находится в ветеринарной клинике в критическом состоянии. Сейчас волонтеры собирают средства на лечение пострадавшей собаки.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность живодера и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сказала врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

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