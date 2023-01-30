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В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-neizvestnye-zhestoko-ubili-ulichnuyu-sobaku
В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку
Фото t.me/kot_pes_23

Обезображенный труп собаки обнаружили 29 января в поселке Индустриальном.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Местные зоозащитники обнаружили мертвое животное с частично снятой шкурой и разрывами внутренних органов. При этом очевидцы рассказывают, что еще утром собаки на этом месте не было.

«В настоящее время по факту обнаружения трупа собаки проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного инцидента. Размещенная в соцсетях информация о наличии признаков насильственных действий полового характера в отношении животного объективного подтверждения в настоящее время не имеет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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