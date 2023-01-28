Сотрудники автомойки открыли стрельбу по собакам в Брюховецком районе

О стрельбе по бездомным животным на одной из автомоек самообслуживания в станице Брюховецкой 28 января рассказала в соцсетях местная жительница.

Женщина рассказала, что по собакам из пневматической винтовки, «воздушки», стреляли сотрудник автомойки и молодая девушка. Одну из собак ранили. На вопрос «Зачем стреляли?», девушка ответила, что они всего лишь отпугивали бродячих собак. По ее словам, оружие было заряжено солью, и ни в одно животное они не попали.

«Отпугивали, чтоб они здесь не бегали. Мы в них не попали, они даже не скулили», — сказала она.

Свое поведение девушка объяснила тем, что на автомойке живет собака, которая часто приносит щенков. Именно поэтому они отпугивают других бродячих животных.

«По факту публикации материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Брюховецкому району. Назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего и дальнейшего принятия решения согласно действующего законодательства», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 января неизвестный расстрелял двух бродячих собак в поселке Дружелюбном в Краснодаре. Одна собака погибла, вторая находится в ветеринарной клинике в критическом состоянии.