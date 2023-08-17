В Краснодаре недовольные жильцы вывалили мусор из баков рядом с офисом УК. Видео

Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Губернском.

Мусор с контейнерных площадок стали вывозить реже, чем обычно. На них скопились отходы. Жильцы близлежащих многоэтажек оказались крайне недовольны этому и решили действовать. Они притащили мусорные баки с контейнерной площадки и вывалили мусор на тротуар рядом с офисом управляющей компании «Абрикосово».

Необычную ситуацию во дворе дома в Губернском прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Ранее в адрес управляющей компании дома по адресу Героя Яцкова, 1/10 специалисты управления по жилищным вопросам выдали предписание об устранении нарушений, так как контейнерная площадка не содержится в должном виде. Однако предписание не исполнили вовремя. Поэтому сейчас подали заявление в суд на УК», — говорится в сообщении МЦУ.

При этом сотрудники управляющей компании вызвали полицию для установления лиц, вываливших мусор к их офису. Правоохранители зафиксировали нарушение. Территорию во дворе дома уже очистили от отходов.

Читайте также: в Краснодаре изъяли автомобили еще у двух «черных» мусорщиков. Грузовые автомобили, которые незаконно перевозили строительный мусор, остановили на улицах Красной и Тургенева.