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В Краснодаре недовольные жильцы вывалили мусор из баков рядом с офисом УК. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nedovolnye-zhiltsy-vyvalili-musor-iz-bakov-ryadom-s-ofisom-uk-video
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Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Губернском.

Мусор с контейнерных площадок стали вывозить реже, чем обычно. На них скопились отходы. Жильцы близлежащих многоэтажек оказались крайне недовольны этому и решили действовать. Они притащили мусорные баки с контейнерной площадки и вывалили мусор на тротуар рядом с офисом управляющей компании «Абрикосово».

Необычную ситуацию во дворе дома в Губернском прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Ранее в адрес управляющей компании дома по адресу Героя Яцкова, 1/10 специалисты управления по жилищным вопросам выдали предписание об устранении нарушений, так как контейнерная площадка не содержится в должном виде. Однако предписание не исполнили вовремя. Поэтому сейчас подали заявление в суд на УК», — говорится в сообщении МЦУ.

При этом сотрудники управляющей компании вызвали полицию для установления лиц, вываливших мусор к их офису. Правоохранители зафиксировали нарушение. Территорию во дворе дома уже очистили от отходов.

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