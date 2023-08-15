В Краснодаре изъяли автомобили еще у двух «черных» мусорщиков

Грузовые автомобили, которые незаконно перевозили строительный мусор, остановили на улицах Красной и Тургенева.

Водителей двух автомобилей привлекли к административной ответственности за незаконное ведение предпринимательской деятельности. За это нарушение предусмотрен штраф в размере до 4,5 тыс. рублей.

Машины нелегальных перевозчиков мусора изъяли и поместили на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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