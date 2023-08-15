Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре изъяли автомобили еще у двух «черных» мусорщиков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-izyali-avtomobili-eshhe-u-dvuh-chernyh-musorshhikov
В Краснодаре изъяли автомобили еще у двух «черных» мусорщиков
Фото пресс-службы УМВД Краснодара

Грузовые автомобили, которые незаконно перевозили строительный мусор, остановили на улицах Красной и Тургенева.

Водителей двух автомобилей привлекли к административной ответственности за незаконное ведение предпринимательской деятельности. За это нарушение предусмотрен штраф в размере до 4,5 тыс. рублей.

Машины нелегальных перевозчиков мусора изъяли и поместили на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре у «черных мусорщиков» за месяц изъяли 21 автомобиль. С 15 июня по 15 июля в краевом центре проводился месячник по выявлению нарушении при вывозе отходов.

Статьи
Семь причин неприятного запаха изо рта
Семь причин неприятного запаха изо рта
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
ЦБ повысил ключевую ставку до 12%: что это значит и кому выгоден доллар по 100?
Что такое бергамот и чем он полезен
Что такое бергамот и чем он полезен
Пять простых упражнений для пожилых людей
Пять простых упражнений для пожилых людей
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Что будет если содрать родинку или проглотить жвачку? Отвечаем на 6 важных вопросов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях