В Краснодаре неадекватный пациент избил двух соседей по палате

Инцидент произошел 18 января в Краевой клинической больнице № 1. Информация о случившемся распространилась в соцсетях 28 января.

Пользователи утверждали, что пациент в неадекватном состоянии насмерть забил одного из соседей по палате железной кружкой. Также, по их словам, травмы получил еще один мужчина.

По информации УМВД России по Краснодару, 54-летний мужчина действительно напал на соседей по палате, один из которых скончался на следующий день.

«По предварительным данным, пострадавший скончался не из-за телесных повреждений, а из-за болезни. Личность правонарушителя установлена. Его, с учетом состояния, поместили в специализированную психиатрическую больницу», — сказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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