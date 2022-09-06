В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Инцидент произошел рано утром 6 сентября. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На записи видно, как молодая женщина разгуливает босиком по проезжей части и демонстрирует прохожим и водителям обнаженную грудь. Она пыталась остановить машины, но водители на контакт не пошли.
«Сегодня в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении женщины на улице Промышленной. Прибывший на место наряд ППС задержал гражданку. Она вела себя неадекватно, раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место вызвали бригаду скорой помощи. Медики, оценив имеющиеся у женщины признаки, приняли решение о госпитализации. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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