В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
Инцидент произошел утром 23 сентября в школе на улице Вавилова.
В школу зашла неизвестная женщина. По словам очевидцев, она вела себя неадекватно и кричала.
«Скорую и полицию вызвали, никто на первый этаж не выходит. Охранник скрутил эту женщину и держит. Она кричит как резанная, кровь из носа», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что в здание школы зашла 36-летняя местная жительница.
«Она находилась в неадекватном состоянии. Охранник учебного заведения остановил женщину, после чего вызвал медработников. Они госпитализировали горожанку для обследования и оказания медицинской помощи», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Известно, что женщина живет недалеко от школы.
«Никаких противоправных действий в отношении работников и учеников она не совершила. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — добавил Коноваленко.
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