В Краснодаре неадекват принял 69-летнего пенсионера за закладчика и избил

Инцидент произошел 13 апреля около 12:30 на улице Думенко, 33 в Юбилейном микрорайоне.

Как рассказал в соцсетях сын пострадавшего пенсионера, неадекватный мужчина в кепке гнался за его пожилым отцом и выкрикивал, что поймал закладчика. Около детской школы искусств злоумышленник настиг пенсионера и много раз ударил его по голове кулаками. Затем нападавший схватил пострадавшего за голову и продолжил бить его головой о бетонный столб.

Пожилого мужчину увезла с места происшествия увезла скорая помощь. Пенсионер получил серьезные травмы: ссадины, ушибы тканей лица, рассечение на голове. Сын пенсионера обратился с заявлением в полицию.

В полиции Краснодара сообщили, что проводят проверку по факту сообщения, поступившего от сына 69-летнего пенсионера

«Злоумышленник нанес пожилому мужчине множественные удары в область головы. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности нападавшего и всех обстоятельств произошедшего. Назначена медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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