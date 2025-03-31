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Пьяная женщина избила прохожих во дворе дома в Краснодаре из-за замечаний

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanaya-zhenshhina-izbila-prohozhih-vo-dvore-doma-v-krasnodare-iz-za-zamechanij
Пьяная женщина избила прохожих во дворе дома в Краснодаре из-за замечаний
Фото из соцсетей

Инцидент произошел 27 марта в районе Немецкой Деревни.

По словам очевидцев, мужчина и женщина пили алкоголь на детской площадке. Проходящие мимо девушка и женщина с ребенком сделали им замечание, в ответ на что выпивающая накинулась на них.

Полиция Краснодара проводит проверку по факту нанесения побоев двум местным жительницам и распития алкоголя в общественном месте.

Установили, что 50-летняя краснодарка, выпивавшая вместе с мужем, схватила за волосы гулявшую с ребенком 36-летнюю местную жительницу за то, что та сделала замечание. После женщина также применила физическую силу в отношении 61-летней свекрови девушки.

Обе пострадавшие обратились в больницу за медицинской помощью. По окончании разбирательства рассмотрят вопрос о привлечении женщины к административной ответственности. Ей грозит штраф до 30 тыс. рублей либо арест от 10 до 15 суток. Кроме того, за распитие алкоголя в общественном месте обоим супругам грозит административный штраф 1,5 тыс. рублей каждому, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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