В Краснодаре нашли тело мужчины в квартире после жалоб соседей на трупный запах

В одной из многоэтажек Музыкального микрорайона в квартире обнаружили тело человека. Причиной проверки жилья стали обращения соседей, которые несколько дней жаловались на стойкий трупный запах в подъезде.

Вскрыть дверь в квартиру удалось 15 декабря. Сильный неприятный запах из нее шел более недели. Внутри обнаружили труп 53-летнего мужчины.

Сейчас квартира опечатана. На месте происшествия работают правоохранители. Подробности смерти мужчины станут ясны после судмедэкспертизы.

Что делать, если из соседней квартиры идет трупный запах, рассказал юрист Александр Кугушев.

«Нужно звонить в полицию — 02. При чем вызывать не участкового, а конкретно полицию. Говорить, что слышен трупный запах из соседней квартиры», — уточняет эксперт.

«До проникновения в жилище полицейские устанавливают личность и местонахождение его собственника. И только после этого с учетом имеющихся объективных данных, основанных на информации от соседей, управляющей компании или иных источников, принимают окончательное решение», — сообщает начальник пресс-службы управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также сейчас важно разыскать родственников погибшего. Когда тело пролежало более 48 часов с момента смерти, избавиться от неприятного запаха без специальной обработки помещения невозможно. Полиция и управляющая компания уборкой не занимаются — это делают родственники умершего.

Сейчас выясняется причина смерти 53-летнего мужчины. Официальной информации пока нет. Правоохранители проводят проверку.

