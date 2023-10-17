В Краснодаре нашли стритрейсеров, устроивших ночные гонки на одной из улиц

Полиция Краснодара установила личности водителей, которые ночью 14 октября участвовали в уличных гонках на улице Новороссийской.

Нарушителями оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 30 лет. Они находились за рулем автомобилей BMW и Audi.

В отношении нарушителей составили административные протоколы за умышленное создание помех в дорожном движении. Им грозят штрафы в размере до 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в минувшие выходные стритрейсеры перекрыли две полосы из трех на улице Новороссийской в Краснодаре и устроили гонки. В полиции Краснодара по факту информации из соцсетей начали проверку.