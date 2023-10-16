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Полиция ищет стритрейсеров, устроивших гонки на одной из улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-stritrejserov-ustroivshih-gonki-na-odnoj-iz-ulits-v-krasnodare
Полиция ищет стритрейсеров, устроивших гонки на одной из улиц в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Уличные гонки организовали в ночное время в минувшие выходные на улице Новороссийской.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, запечатлено, что для проведения гонок стритрейсеры перекрыли две полосы из трех на улице Новороссийской.

В полиции Краснодара по факту информации из соцсетей об организации уличных гонок начали проверку.

«Будет дана правовая оценка действиям водителей-участников автомобильных заездов, которые своими необдуманными поступками доставили неудобства и создали помехи для других участников дорожного движения, в том числе создали условия, угрожающие жизни и здоровью окружающих граждан», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

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