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В Краснодаре нашли дубовые листья с красными «бородавками»

Общество
31.10.2022 17:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nashli-dubovye-listya-s-krasnymi-borodavkami
В Краснодаре нашли дубовые листья с красными «бородавками»
Фото t.me/bvk_mkr_vostochka

Жители Краснодара обратили внимание на плачевное состояние деревьев дубовой аллеи на улице Аверкиева. Фотографии пораженных листьев дуба, усыпанных красными пятнами, опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Все дубы поражены каким-то заболеванием: листва покрыта красными «бородавками». Земля и тротуар под дубами усыпаны этими «бородавками» и листвой, пожелтевшей раньше срока», — сообщили очевидцы.

Ситуацию с пораженными листьями и деревьями прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«По информации департамента городского хозяйства такие красные пятна оставляет после себя на листьях насекомое галлица. В качестве борьбы с ней используют профилактические методы, поскольку спасти листья, на которых появились галлы, уже не удастся», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

В МЦУ уточнили, что деревья обрабатывают инсектицидами ранней весной. Летом и осенью всю опавшую листву убирают.

Читайте также: в Краснодаре стартует осенний этап акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

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