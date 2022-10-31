В Краснодаре нашли дубовые листья с красными «бородавками»
Жители Краснодара обратили внимание на плачевное состояние деревьев дубовой аллеи на улице Аверкиева. Фотографии пораженных листьев дуба, усыпанных красными пятнами, опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Все дубы поражены каким-то заболеванием: листва покрыта красными «бородавками». Земля и тротуар под дубами усыпаны этими «бородавками» и листвой, пожелтевшей раньше срока», — сообщили очевидцы.
Ситуацию с пораженными листьями и деревьями прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.
«По информации департамента городского хозяйства такие красные пятна оставляет после себя на листьях насекомое галлица. В качестве борьбы с ней используют профилактические методы, поскольку спасти листья, на которых появились галлы, уже не удастся», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
В МЦУ уточнили, что деревья обрабатывают инсектицидами ранней весной. Летом и осенью всю опавшую листву убирают.
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