В Краснодаре нанесут «вафельную» разметку на улицах Ставропольской и Сормовской

«Вафельную» разметку нанесут 1 июня на двух участках дорог: на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной и Ставропольской и Кубанской.

Решение об этом приняли на городской комиссии безопасности дорожного движения. По мнению сотрудников дептранса Краснодара, появление «вафельной» разметки на Сормовской и Ставропольской поможет увеличить пропускную способность на этих участках дорог и снизить нарушения ПДД.

Водителей попросили быть внимательнее при проезде этих перекрестков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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