В Краснодаре наградили журналистов, освещавших ЧС с разливом нефти в Черном море

Журналистов, которые участвовали в освещении проблемы разлива мазута в Керченском проливе и ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье, 17 декабря наградили в Краснодаре.

Церемония прошла в краевом Доме журналистики. Самым активным сотрудникам кубанских медиа — редакторам, корреспондентам, операторам и фотографам — вручили благодарности от Союза журналистов России. От медиагруппы «Кубань 24» участвовали и были награждены ведущий специалист по работе с соцсетями дирекции социальных сетей Юлия Симатова, редактор, продюсер дирекции интернет-портала Людмила Левина, корреспонденты Татьяна Алексеева, Татьяна Ивлева, Даниил Павлов, Максим Артемов и Владислав Захаров.

«Это было огромное количество людей, задействованных в разной степени, на разных этапах и на разном направлении. Самое важное, что вы все смогли объединится. Медиасообщество в этом случае не осталось в стороне и включилось», — подчеркнула председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань.

Всего в ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье участвовало более 150 журналистов. Они снимали специальные репортажи и фотопроекты.

Также в течении нескольких дней после разлива нефтепродуктов в Анапе оперативно создали медиаштаб. Десятки журналистов практически круглосуточно трудились над распространением достоверной информации о экологической катастрофе. Ежедневно выезжали на береговую линию, общались с волонтерами, представителями муниципалитетов края и спасательными службами.

«Понравилось, что с одной стороны это был экспромт, была импровизация. С другой стороны, это была точно выверенная работа. Не было права на ошибку. Каждый факт, каждое слово проверялось. Мы понимали, что самое главное — выдать все без ошибки», — рассказала ведущий специалист по работе с соцсетями дирекции социальных сетей ООО «Кубань 24» Юлия Симатова.

Журналисты проделали огромную работу: всего с декабря по апрель в СМИ выпустили почти 40 тыс. сообщений с совокупным охватом около 40 млн. И столько же в социальных сетях.

