Год спустя: что сделано со дня крушения танкеров и разлива мазута в Черном море

Ровно год назад в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Это привело к одной из крупнейших экологических катастроф в России. Суда перевозили более 9 тыс. т мазута, в итоге в море попало около 40% топлива.

Рвы и валы из песка, накрытые полипропиленовыми сетками — так сейчас выглядят когда-то золотистые пляжи Анапы. Город до сих пор переживает самую крупнейшую экологическую катастрофу в своей истории.

Первые кадры с места крушения начали приходить утром 15 декабря 2024 года. Два судна получили трещины и мазут накрыл береговую линию протяженностью более 50 км — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до Анапы. В течение недели на помощь съезжались люди со всей России — семейные пары, студенты, пенсионеры и трудовые коллективы.

Не остались в стороне и местные жители. Алла Фомкина одновременно с болью и с улыбкой вспоминает те дни. Вместе со всеми добровольцами она чистила пляжи, лечила птиц и спасала море.

«Мы поздно ложились, рано вставали, иногда в принципе вообще не спали. Самое сложное в этом — моральное составляющее общего напряжения, и непонимания, и отчаяния», — рассказывает жительница Анапы Алла Фомкина.

В первые дни работы число добровольцев превысило 30 тыс. человек. Они брали лопаты, собирали мазут в белые мешки. Объемы загрязненного песка были огромные. Властям нужно было решить, куда увозить замазученный грунт. Пришла идея создать площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. Она занимает почти 3 га, покрыта асфальтом толщиной 15 см, чтобы мазут не проник в почву, и вмещает до 200 тыс. т песка.

«Сегодня здесь осталось лишь 840 т замазученного песка. Это последняя горка, которая ждет своей переработки. Вокруг абсолютная пустота. Уже нет огромного количества спецтехники и максимального объема в 140 тыс. т, который накопился здесь в самый пик ликвидации ЧС», — сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

Отсюда поэтапно увозили весь песок на переработку. Когда основная масса мазута с пляжей была убрана, началась работа водолазов. Каждый день, если позволяла погода, спасатели ныряли и убирали нефтепродукты со дна моря. Всего совершили более 21 тыс. погружений. Собрали почти 22 тыс. мешков с мазутом общим весом около 2 тыс. т.

Другой ключевой задачей стало спасение пострадавших птиц. Были организованы центры, где пернатых отпаивали сорбентом, некоторым давали препараты для печени, делали капельницы. Птиц обсыпали крахмалом и втирали его в перья. Затем их купали в теплой воде с моющим средством. Если комиссия из врачей, орнитологов и добровольцев решала, что с птицей все хорошо, то ее выпускали на волю.

В севшем на мель танкере «Волгонефть-239» оставалось еще 1,5 тыс. т мазута. Нефтепродукты откачали в битумовозы, позже перелили в 20 железнодорожных цистерн. Меньше чем за трое суток к танкеру была проложена техническая дорога длиной 600 м. Затем начался демонтаж и утилизация кормы. На его разделку ушло чуть более месяца.

Очистка песка, помощь птицам, перевозка мазута, водолазы, демонтаж танкера — все работы были выполнены с огромной тяжестью. Потому что в мировой истории не было разливов мазута такого масштаба. В связи с этим изучались и применялись различные технологи — от системы «Грохот» до полипропиленовых сетей. Сейчас на побережье Анапы обустроено более 20 км защитного вала вместе с этими сетками.

«Техника готова. Ждем подходящую погоду. Еще поработаем и до конца года, и после Нового года», — говорит директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.

После экологической катастрофы турпоток в Анапу рухнул. За этот год город-курорт принял более 1,5 млн человек, что более чем вдвое ниже прошлогодних показателей. Что будет дальше? Вопрос остается открытым.

На телеканале «Кубань 24» 15 декабря в эфир выйдет специальный репортаж Татьяны Ивлевой «Мазут и море год спустя». Автор расскажет, как удалось пережить аварию танкеров и чему эта ситуация научила людей. Начало программы — в 23:00.

