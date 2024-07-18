Церемония награждения прошла в КубГУ. Призерами стали более 30 учеников из 13 районов края.

Школьникам и их педагогам вручили благодарственные письма и почетные грамоты, а четырехкратные и трехкратные призеры олимпиады были удостоены стеклянных кубков с гравировкой.

«Главное, что я поняла после прохождения олимпиады, — самое ценное, что мы получаем — это поддержка и круг общения. У меня появилось много друзей, мы вместе большая дружная команда», — поделилась четырехкратный призер олимпиады по истории и искусству Анастасия Николаенко.

Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 24 предметам. В финале участвовали 68 юношей и девушек.

«Самое важное, навбовать себя, потому что есть разные этапы — школьный, региональный, Всероссийский итоговый. Потому чтерное, не просто знать об условиях олимпиады, а постараться в ней участвовать. Попроо, если ты интересуешься каким-то предметом углубленно, ты можешь интересоваться тем, что поможет раскрыть твой талант», — отметила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Ученики, получившие дипломы олимпиады, имеют право в течение четырех лет поступить в вуз без экзаменов.

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