Армавирские школьники вошли в топ-10 лучших пилотов дронов в России

Команда школьников из Армавира заняла 7 место во Всероссийском чемпионате «Пилоты будущего», который проходил в Казани с 4 по 8 июля, и вошла в топ-10 команд страны.

Будущих победителей края готовили в школе «Вознесение». Это первая в регионе школа дронов. Она была открыта по инициативе священнослужителя Игоря Бирюкова.

Ребята из Армавира соревновались со 119 командами из 54 регионов в пилотировании дронов в 10 дисциплинах, например, гонки, доставка груза, точность приземления.

«Прежде чем выходить на трассу на большой гонке, ребята отрабатывают навыки в ноутбуке. Здесь самое главное — понять, что у дрона есть свой вес и то, что у него очень большая инерция. Лучше не тормозить дроном, а вовремя набирать скорость», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Наставник команды Алексей Зуев — учитель физики и информатики. Он тренирует школьников в управлении дронами уже более полугода. По его словам, дети схватывают все на лету.

«Сначала учились в рамках хобби, расширяли кругозор, искали все в интернете. Сейчас информации гораздо больше, методических материалов больше. Есть очень большая нехватка в квалифицированных кадрах. Стараемся не только учить детей, но и сами постоянно обновлять навыки», — делится наставник школы дронов Алексей Зуев.

В школе дронов занимается 20 человек. Некоторые из них планируют применить свои навыки в военном деле, некоторые — в сельском хозяйстве.

Чтобы открыть школу дронов для детей, священнослужитель Игорь Бирюков обучился киберспорту в Московском университете. Реализовать проект удалось при поддержке местных предпринимателей.

«Мы хотим подготовить специалистов, чтобы они себя свободно чувствовали во всех видах беспилотной авиации, начиная от обыкновенных дронов и заканчивая FPV. И, конечно, мы будем переходить уже со следующего года на самолетные типы», — рассказывает председатель комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии Игорь Бирюков.