В Краснодаре наградили педагогов за подготовку победителей олимпиады

В краевом центре состоялось вручение премий педагогам за подготовку победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

В этом году награды получили почти 30 наставников из 15 муниципалитетов. Мероприятие прошло в формате чаепития и открытого диалога, в ходе которого участники могли предложить идеи по улучшению рабочего процесса.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Елена Воробьева подчеркнула важность встречи и рассказала об итогах программы поощрений.

«Вечная тема — как поощрять учительство. Восемь лет назад профсоюз начал активную работу в этом направлении. За это время 107 педагогов из 31 муниципалитета удостоены этой премии. Остальным муниципалитетам мы предлагаем тоже подумать», — отметила Воробьева.

«Однозначно стимулирует. Все прошло в таком замечательном дружеском коллективном формате. Сложности в подготовке олимпиадников по химии есть, поскольку химия — это непростой предмет. Это наука, которая сейчас активно развивается, появляются новые реакции, новые соединения», — отметила педагог дополнительного образования Полина Дахно.

Программа поощрений демонстрирует результаты работы педагогов, повышает престиж и стимулирует на дальнейшие достижения. В этом году Краснодарский край вошел в десятку лидеров по количеству победителей и призеров финала. Кубанская команда школьников завоевала 44 награды, что стало лучшим показателем за последние 15 лет.

