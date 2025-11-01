Школьник из Краснодара стал победителем олимпиады в Беларуси

Олимпиада «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» прошла в Витебске. На протяжении 6 дней школьники из 33 регионов 2 стран демонстрировали свои знания.

Основная цель олимпиады — укрепление дружеских связей молодежи Беларуси и России, подчеркнула заместитель министра образования и науки региона Елена Мясищева.

«Распространение знаний о русском языке, о месте русской культуры и литературы в мировом пространстве, изучение исторического и культурного наследия Республики Беларусь и РФ — это те нити, связывающие нас, которые мы не должны потерять», — добавила она.

В финале были сочинения и комплексная работа по русскому языку и литературе, а также творческие конкурсы и другие мероприятия. Дипломом I степени получил учащийся 11 класса школы № 75 Краснодара Лев Плющай, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: карту занятости на осенние каникулы составили для школьников на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.