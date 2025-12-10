В Краснодаре наградили членов краевой общественной организации «Герои Отечества»

В стране 9 декабря отметили День Героев Отечества. В этот праздник сотрудников краевой организации с одноименным названием наградили памятными золотыми медалями «Патриот России».

Медаль вручают тем, кто внес значимый вклад в патриотическое воспитание, отличился на службе или в трудовой деятельности.

«Они не просто герои, они заслужили это звание. Им может быть 70, 80 лет, но они продолжают и сегодня участвовать в СВО разными доступными методами. Они сегодня участвуют в воспитании граждан Краснодарского края», — сказал председатель ККОО «Герои Отечества» Виктор Крохмаль.

«Мы понимаем, что это большой аванс всему нашему общества за ту работу, которую проводят ветераны. Мы впредь будем верой и правдой служить нашей родной Кубани и нашей России», — отметил руководитель Краснодарского филиала ККОО «Герои Отечества» Сергей Кучерук.

Среди награжденных были Герои труда и ветеран СВО. Всего к медалям были представлены семь человек.

Читайте также: офицер из Сочи удостоен медали «Золотая Звезда» Героя России.

Подпишись, здесь всегда интересно.