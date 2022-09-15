В Краснодаре начнут чаще убирать мусор около контейнерных площадок

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Регоператор скорректирует графики вывоза мусора и очистки территорий, которые прилегают к контейнерным площадкам. Это необходимо для предотвращения появления стихийных свалок в городе.

«Нужно максимально быстро вывозить в основном крупногабаритные отходы, которые выбрасывают горожане рядом с площадками — это ветки деревьев, строительные отходы и другое. Сейчас мусороуборочная компания увеличивает кратность уборки и будет стараться переходить на ежедневный вывоз таких отходов», — сообщил глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Владислав Белый.

По данным гендиректора регоператора, в краевом центре каждый день работают 198 мусоровозов. Они вывозят 15,3 тыс. кубометров отходов в день. Всего на территории города оборудованы более 8,5 тыс. контейнерных площадок.

Для ликвидации несанкционированных скоплений отходов в краевой столице каждый день выходят 33 единицы техники и около 70 рабочих, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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