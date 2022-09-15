Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре начнут чаще убирать мусор около контейнерных площадок

Общество
15.09.2022 21:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachnut-chashhe-ubirat-musor-okolo-kontejnernyh-ploshhadok
В Краснодаре начнут чаще убирать мусор около контейнерных площадок
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Регоператор скорректирует графики вывоза мусора и очистки территорий, которые прилегают к контейнерным площадкам. Это необходимо для предотвращения появления стихийных свалок в городе.

«Нужно максимально быстро вывозить в основном крупногабаритные отходы, которые выбрасывают горожане рядом с площадками — это ветки деревьев, строительные отходы и другое. Сейчас мусороуборочная компания увеличивает кратность уборки и будет стараться переходить на ежедневный вывоз таких отходов», — сообщил глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Владислав Белый.

По данным гендиректора регоператора, в краевом центре каждый день работают 198 мусоровозов. Они вывозят 15,3 тыс. кубометров отходов в день. Всего на территории города оборудованы более 8,5 тыс. контейнерных площадок.

Для ликвидации несанкционированных скоплений отходов в краевой столице каждый день выходят 33 единицы техники и около 70 рабочих, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с незаконных свалок в Прикубанском округе вывезли более 150 тонн мусора.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях