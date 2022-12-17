В Краснодаре начался первый этап модернизации трамвайной сети в Центральном округе

Начались подготовительные работы для реконструкции трамвайного узла на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней.

На уже существующем узле специалисты заменят более 700 м рельсошпальной решетки и построено еще 200 м трамвайных путей.

«Новая трамвайная развязка является важной частью проекта модернизации трамвайной сети. Она соединит восточную и центральную части Краснодара и позволит создать единый транспортный каркас с будущими трамвайными линиями на западе и востоке города», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Синара – ГТР Краснодар».

Также на этом отрезке построят четыре остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан. Их расположение проработали совместно со специалистами МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление».

«Нами были учтены пожелания местных жителей и рекомендации экспертов. Так, за каждым из четырех направлений движения будет закреплена своя остановочная площадка. Это существенно упростит для пассажиров посадку и высадку, а также совершение пересадок», – отметил генеральный директор компании Артем Доронин.

Здесь же установят современные остановки с информационными табло. Кроме того, предусмотрено личное освещение, создание тротуаров и стоянки для автотранспорта. Будет проведено озеленение прилегающей территории.

Работы в рамках первого этапа планируют завершить до 1 июля 2023 года. При этом движение трамваев на время их проведения останавливаться не будет.

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