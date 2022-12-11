Как в Краснодаре встретить украшенный новогодний трамвай
В Краснодаре первый новогодний трамвай вышел в рейс 9 декабря. Информация о том, когда и на каких маршрутах можно будет встретить украшенные гирляндами вагоны, опубликовали в КТТУ.
Праздничный общественный транспорт курсировать до 15 января.
Маршруты трамваев:
№ 1 — 16.12, 28.12, 3.01, 9.01, 13.01;
№ 2 — 11.12, 18.12, 25.12, 01.01, 06.01, 15.01;
№ 3 — 12.12, 16.12, 23.12, 30.12, 7.01;
№ 4 — 18.12, 26.12, 29.12, 4.01, 10.01;
№ 5 — 11.12, 20.12, 27.12, 30.12, 5.01, 11.01, 15.01;
№ 6 — 13.12, 17.12, 24.12, 31.12, 08.01, 14.01;
№ 7 — 14.12, 19.12, 26.12, 2.01, 09.01;
№ 8 — 17.12, 31.12, 06.01, 12.01;
№ 9 — 13.12, 25.12;
№ 10 — 14.12, 21.12;
№ 11 — 20.12, 27.12, 3.01, 10.01;
№ 12 — 23.12;
№ 15 — 15.12, 21.12, 28.12, 4.01, 11.01;
№ 20 — 19.12, 22.12, 1.01, 07.01, 13.01;
№ 21 — 22.12, 29.12, 5.01, 12.01;
№ 22 — 15.12, 24.12, 2.01, 8.01, 14.01.
Маршруты троллейбусов:
№ 2 — 16.12, 23.12, 30.12, 06.01, 13.01;
№ 4 — 17.12, 24.12, 31.12, 07.01, 14.01;
№ 6 — 18.12, 25.12, 01.01, 8.01, 15.01;
№ 7 — 14.12, 18.12, 22.12, 26.12, 30.12, 03.01, 07.01, 11.01, 15.01;
№ 8 — 12.12, 19.12, 26.12, 2.01, 09.01;
№ 10 — 13.12, 20,12, 27.12, 3.01, 10.01;
№ 12 — 11.12, 15.12, 19.12, 23.12, 27.12, 31.12, 04.01, 8.01, 12.01;
№ 13 — 14.12, 21.12, 28.12, 4.01, 11.01;
№ 14 — 12.12, 16.12, 20.12, 24.12, 28.12, 1.01, 05.01, 9.01, 13.01;
№ 20 — 13.12, 17.12, 21.12, 25.12, 29.12, 2.01, 06.01, 10.01, 14.01;
№ 21 — 15.12, 22.12, 29.12, 05.01, 12.01.
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