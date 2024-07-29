В Краснодаре начало созревать банановое дерево спустя 15 лет после посадки

Выросла пальма в Прикубанском округе краевой столицы.

Дерево посадили 15 лет назад. В этом году хозяйка ждет первый урожай. По ее словам, особого ухода пальма не требует. Для роста плодов достаточно комфортной температуры +20-25 °С. Однако знойное лето в этом году мешает росту бананов.

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