В Краснодаре начальник сломал рабочему ребра, когда тот пришел на работу пьяным

Сообщение о поступившем пациенте с переломами 11 ребер поступила в полицию Краснодара из одной из городских больниц.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что пострадавшего обнаружили случайные прохожие на остановке на улице Северной. В ходе расследования правоохранители установили, что пострадавшим является 48-летний житель станицы Марьянской Красноармейского района. На улице Труда мужчина поссорился со своим работодателем, который нанес подчиненному множественные удары руками и ногами по телу. Пострадавший сумел самостоятельно дойти до остановки, где ему стало плохо.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за убийство, кражу, грабеж, хулиганство, заведомо ложный донос 31-летний житель Нижегородской области. Мужчина рассказал, что пострадавший подрабатывал разнорабочим и накануне пришел на один из строительных объектов пьяным. Из-за этого заказчик отказался от его услуг, и мужчины поссорились.

На подозреваемого завели уголовное дело. За причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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