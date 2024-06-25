На трассе в Хадыженске трое мужчин избили и затолкали в машину девушку

Инцидент произошел 24 июня около 16:00 на трассе близ Хадыженска. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, что из одной из отечественной легковушки выбежала девушка, но ее догнали мужчины, избили и заставили сесть обратно в машину. Одна из свидетельниц происходящего позвала на помощь, люди попытались помочь пострадавшей. Та отказалась выходить из машины, сказав: «Это мой муж». Помимо мужа в машине находились еще двое мужчин.

На видео, выложенном в сеть, видно, что лицо у девушки разбито. Очевидцы написали заявление в полицию. В кратчайшие сроки машину госавтоинспекторы задержали на территории Туапсинского района.

«По факту причинения телесных повреждений жительнице города Майкопа, в ОМВД России по Апшеронскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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