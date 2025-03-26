В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР

Надземный пешеходный переход возведут около железнодорожной станции «Пашковская» с выходом на улицы Уральскую и Производственную. Контракт на выполнение работ уже заключили.

Для строительства надземного перехода между Новознаменским и Комсомольским микрорайонами ограничат движение транспорта и пешеходов.

В районе дома № 147/1 по улице Уральской проезжую часть сузят до одной полосы в сторону въезда в город. Первое ограничение планируют ввести на семь дней в начале мая, второе — на неделю в начале июня.

Пешеходное движение по улице Уральской от дома № 147 (въезд в гаражный кооператив) до дома №147/2 со стороны въезда в город ограничат с начала строительства и до его завершения.

Кроме того, движение транспорта на Уральской по направлению из города сохранится по двум полосам на весь период работ.

Надземный переход между Новознаменским и КМР будет длиной 200 м и 3 м в ширину. Его оборудуют пандусом для маломобильных граждан. Завершить строительство планируют до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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