В Краснодаре убрали павильоны для строительства подземника на Дзержинского

В краевой столице продолжаются работы по строительству подземного пешеходного перехода на улице Дзержинского.

Сейчас специалисты переносят инженерные сети. Помимо этого, строители демонтировали автопавильоны, которые стояли рядом, и приступили к погружению композитного шпунта — это позволит перейти к работам под землей.

Подземный пешеходный переход строят на месте остановки «Нахимова». Работы будут идти поочередно на двух сторонах улицы Дзержинского.

«Сейчас их проводят с левой стороны при движении в сторону «Красной Площади». Чтобы не затруднять транспортный поток, с правой стороны добавили еще одну временную полосу», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершить строительство подземного пешеходного перехода на Дзержинского планируют до конца 2025 года. «Подземка» обеспечит непрерывное движение машин и сведет к минимуму заторы на этой улице.

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