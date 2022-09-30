В Краснодаре начали строить школу на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской
Общество
30.09.2022 15:55
Сейчас на строительной площадке будущей школы в Славянском микрорайоне ведут земляные работы и готовят участок для создания котлована. Ввести в эксплуатацию образовательное учреждение планируют во втором квартале 2024 года.
Школу на 1 тыс. 650 мест на пересечении улиц Красных Партизан и Азовской строят в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры».
Трехэтажное здание школы будет состоять из пяти блоков. Помимо учебных классов, в ней разместят актовый зал, медицинский блок, библиотеку, тренажерный и спортивные залы, а также обеденный зал и буфет.
Также в новой школе оборудуют лифт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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